Перенесите рисунок 9.8 в тетрадь постройте треугольник симметричный данному относительно точки 0 обведите "старый" треугольник карандашом синего цвета, а "новый" - красного цвета.

Математика
Перенесите рисунок 9.8 в тетрадь постройте треугольник симметричный данному относительно точки 0 обведите "старый" треугольник карандашом синего цвета, а "новый" - красного цвета.
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   Графическое решение представлено на прилагаемом рисунке
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