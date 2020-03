Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них модальный глагол и??и его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 1. The forms of capital cam be distinguished in different ways. 2. He ought to take a...

Гость: Гость:

1. The forms of capital can be distinguished in different ways. 2. He ought to take a more active part in decision making on the exports strategy of the company. 3. The substitution effect must reduce the quantity of a normal good demanded. 4. A great increase in the supply of money in the form of bank-notes and bank-credit is to result in inflation, that is, a rise in the general level of prices. 1. Формы капитала можно различать по-разному. 2. Он должен принимать более активное участие в процессе принятия решений по экспортной стратегии компании. 3. Эффект от замещения должен уменьшить обычное количество требующегося товара. 4. Большое увеличение выпуска денег в виде банкнот и банковских кредитов приведёт к инфляции, то есть общему повышению цен.