Переведите в систему СИ: 10,23мм2 7,23мм3 101,1км2 31,001см2 0,0001см3 0,0001мм2 111,001см2
Физика
Переведите в систему СИ: 10,23мм2 7,23мм3 101,1км2 31,001см2 0,0001см3 0,0001мм2 111,001см2
Ответ(ы):
Гость:
Система СИ-это метры!Соответственно:1.023*10^-5;7.23*10^-9;101100000;3.1001*10^-3;1*10^-10;1*10^-10;0.0111001 !
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