Перевести на английский: 1.Мы должны были встретить делегацию вчера в 3 часа дня 2.Человек сможет предотвратить аварию в компьютерной системе ,если его реакция будет очень быстрой. 3.Эксперты по информационным технологиям об...
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Перевести на английский: 1.Мы должны были встретить делегацию вчера в 3 часа дня 2.Человек сможет предотвратить аварию в компьютерной системе ,если его реакция будет очень быстрой. 3.Эксперты по информационным технологиям обязаны обращать серьезное внимание на работу системы обеспечения безопасности 4.Электронные книги могут хранить большое количество информации.Они могут поспешно перемещаться(to speed)по всему миру со скоростью света(at the velosity of light)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. We had to meet the delegation yesterday at 3 pm 2.Chelovek be able to prevent an accident in the computer system, if the response is very fast. 3.Eksperty Information Technology obliged to pay serious attention to work safety system 4.Elektronnye book can store a large number of informatsii.Oni can quickly move (to speed) around the world with the speed of light (at the velosity of light)
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