Перевести на английский: 1.Мы должны были встретить делегацию вчера в 3 часа дня 2.Человек сможет предотвратить аварию в компьютерной системе ,если его реакция будет очень быстрой. 3.Эксперты по информационным технологиям об...

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Перевести на английский: 1.Мы должны были встретить делегацию вчера в 3 часа дня 2.Человек сможет предотвратить аварию в компьютерной системе ,если его реакция будет очень быстрой. 3.Эксперты по информационным технологиям обязаны обращать серьезное внимание на работу системы обеспечения безопасности 4.Электронные книги могут хранить большое количество информации.Они могут поспешно перемещаться(to speed)по всему миру со скоростью света(at the velosity of light)

Автор: Гость