Перевести на английский используя активный\пассивный залог 1 .Когда работа будет закончена? 2. Мне позвонили вчера 3. Ему, возможно, помогут 4. Дом будет построен к следующему месяц. 5. Пирог уже съеден нашими друзьями...

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Перевести на английский используя активный\пассивный залог 1 .Когда работа будет закончена? 2. Мне позвонили вчера 3. Ему, возможно, помогут 4. Дом будет построен к следующему месяц. 5. Пирог уже съеден нашими друзьями. 6. Когда я пришла, машину уже купили 7. Вопрос не был отвечен

Автор: Гость