Перевести в косвенную речь, пожалуйста..

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Перевести в косвенную речь, пожалуйста..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1she said that she didn't speak Italian. 2She asked the boys not to play on the grass. 3She asked him where he had spent all his money. 4She warned Ben to be carefull. 5He asked us if we had been shopping.
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