Перевидите пожалуйста помогите

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чисок это корейский фестиваль полной луны и главный праздник в Корее.Праздник обычно длится 3 дня обычно между августом и октябрем.дети наряжаются, а взрослые пекут Сладкие пирожки с рисом
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