Перевод слова some, phone, calls на русский

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Перевод слова some, phone, calls на русский
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Некоторые , телефонные , звонки
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