Перевод текста пожалуйста помогите !заранее спасибо !

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Перевод текста пожалуйста помогите !заранее спасибо !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не будет меня терзать-сказала Лили. Я не плакса маленький пёсик не растерзал меня.Я хорошенькая девочка.Терзают меня эти плохие мальчики.Думаешь пёс поймёт тебя-Хуг спросил.Конечно.Сам ты увидишь-сказала Лили и приоткрыла дверь.В эту же минуту выбегает собака и старается кусить ногу.Помогите помогите-кричала Лили.Ох Сэм эта собака туповатая она не понимает ничего.Помогите.Но её брат Сэм и друг Джим и новый друг Хуг не слышали её.Они хотели убежать от собаки.Они хотели залезть на дерево.Но Лиили была зла на них.
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