Периметр квадрата равен 27,2 см найдите его площадь ответ округлите до десятых .
Математика
Периметр квадрата равен 27,2 см найдите его площадь ответ округлите до десятых .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27,2:4= 6,8 (см) - сторона квадрата 2) 6,8*6,8= 46,2 (см^2) Ответ: 46,2 см^2 - площадь квадрата
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