Периметр квадрата равен 32 см, а периметр пятиугольника с равными сторонами - 50 см. ?? какого многоугольника короче сторона и на сколько сантиметров?
Математика
Периметр квадрата равен 32 см, а периметр пятиугольника с равными сторонами - 50 см. ?? какого многоугольника короче сторона и на сколько сантиметров?
Ответ(ы):
Гость:
У квадрата сторона - это 8 см, а у пятиугольника 10 см. У квадрата сторона короче, на 2 см.
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