Периметр равнобедренного треугольника равен 50 сантиметров, одна из его сторон на 13 сантиметров меньше другой. Найдите все стороны треугольника
Математика
Периметр равнобедренного треугольника равен 50 сантиметров, одна из его сторон на 13 сантиметров меньше другой. Найдите все стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+х-13=50 значит боковые стороны равны по 21 а основание 21-13=8 значит основание равно 8 и Ответ: 21 см, 21 см, 8 см. 3х=50+13 3х=63 х=21
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