Периметр равнобедренного треугольника равен 50 сантиметров, одна из его сторон на 13 сантиметров меньше другой. Найдите все стороны треугольника

Математика
Периметр равнобедренного треугольника равен 50 сантиметров, одна из его сторон на 13 сантиметров меньше другой. Найдите все стороны треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+х-13=50 значит боковые стороны равны по 21 а основание 21-13=8 значит основание равно 8 и Ответ: 21 см, 21 см, 8 см. 3х=50+13 3х=63 х=21
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