Периметр равнобедренного треугольника равен 50 сантиметров, одна из его сторон на 13 сантиметров меньше другой. Найдите все стороны треугольника

Математика

Периметр равнобедренного треугольника равен 50 сантиметров, одна из его сторон на 13 сантиметров меньше другой. Найдите все стороны треугольника

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