Периметр треугольника АВС равен 62см.ВС 17см АВ=СА найдите длину стороны АВ
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Периметр треугольника АВС равен 62см.ВС 17см АВ=СА найдите длину стороны АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=(62-17)/2 АВ=22.5 см
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