Построй чертёж к задаче со (сказочными) словами. Реши задачу| Для подравки бутяки свулякали 6 куляк по 8 фуриков в каждом и 7 куляк по 9 фуриков в каждом. Сколько всего фуриков свулякали бутяки

Математика

Построй чертёж к задаче со (сказочными) словами. Реши задачу| Для подравки бутяки свулякали 6 куляк по 8 фуриков в каждом и 7 куляк по 9 фуриков в каждом. Сколько всего фуриков свулякали бутяки

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