Построй чертёж к задаче со (сказочными) словами. Реши задачу| Для подравки бутяки свулякали 6 куляк по 8 фуриков в каждом и 7 куляк по 9 фуриков в каждом. Сколько всего фуриков свулякали бутяки

Математика
Построй чертёж к задаче со (сказочными) словами. Реши задачу| Для подравки бутяки свулякали 6 куляк по 8 фуриков в каждом и 7 куляк по 9 фуриков в каждом. Сколько всего фуриков свулякали бутяки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6х8=48(ф.) - в 6 куляках. 2) 7х9=63 (ф.) - в 7 куляках. 3) 48+63=111(ф.)- свулякали бутяки
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