Как проверить слово "поблагодАрили"???

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Как проверить слово "поблагодАрили"???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БлагодАрность  Ударение падает на "а"..
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