Как проверить слово "поблагодАрили"???
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Как проверить слово "поблагодАрили"???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БлагодАрность Ударение падает на "а"..
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