Если поможете буду очень благодарна!! Помогите пожалуйста! Срочно нужно!! 1) Из пр??д­ло­же­ний 8—10 вы­пи­ши­те стра­да­тель­ное при­ча­стие про­шед­ше­го вре­ме­ни, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са за­ви­сит от на­ли­...

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Если поможете буду очень благодарна!! Помогите пожалуйста! Срочно нужно!! 1) Из пр??д­ло­же­ний 8—10 вы­пи­ши­те стра­да­тель­ное при­ча­стие про­шед­ше­го вре­ме­ни, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са за­ви­сит от на­ли­чия по­яс­ни­тель­но­го (за­ви­си­мо­го) слова. (8)У Люси ак­ку­рат­но стри­жен­ный за­ты­лок. (9)Паль­цы её быст­ро бе­га­ют по кла­ви­шам, ве­ро­ят­но, в тех­ни­ку­ме она за эту быст­ро­ту все­гда пятёрки имела. (10)Я слу­шаю «Кам­па­нел­лу», смот­рю на Бёклина, на гип­со­во­го Бет­хо­ве­на, на ве­ре­ни­цу ураль­ских ка­мен­ных сло­ни­ков в бу­фе­те, но по­че­му-то всё это мне ка­жет­ся чужим, далёким, точно за­тя­ну­тым ту­ма­ном. 2) Из пред­ло­же­ний 18—21 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром на­пи­са­ние при­став­ки опре­де­ля­ет­ся её зна­че­ни­ем — «не­пол­но­та дей­ствия». (18)Они с вос­тор­жен­ным пис­ком бе­га­ют по двору, мух го­ня­ют, и этот здо­ро­вен­ный бал­бес с ними но­сит­ся на­пе­ре­гон­ки. (19)Тоже мне охот­ник! (20)Кошка котят при­нес­ла, так он от этих котят не от­хо­дит, как будто это его род­ные дети. (21)Ляжет перед ними, ще­ко­чет их жи­во­ти­ки своим мох­на­тым хво­стом, те при­кры­ва­ют глаз­ки, слад­ко жму­рят­ся, лапки под­ни­ма­ют и до­воль­но урчат. 3) Из пред­ло­же­ний 18—29 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лам:« В пол­ных стра­да­тель­ных при­ча­сти­ях про­шед­ше­го вре­ме­ни пи­шет­ся НН». (18)Они с вос­тор­жен­ным пис­ком бе­га­ют по двору, мух го­ня­ют, и этот здо­ро­вен­ный бал­бес с ними но­сит­ся на­пе­ре­гон­ки. (19)Тоже мне охот­ник! (20)Кошка котят при­нес­ла, так он от этих котят не от­хо­дит, как будто это его род­ные дети. (21)Ляжет перед ними, ще­ко­чет их жи­во­ти­ки своим мох­на­тым хво­стом, те при­кры­ва­ют глаз­ки, слад­ко жму­рят­ся, лапки под­ни­ма­ют и до­воль­но урчат. (22)А двор я охра­нять буду? (23)Но од­на­ж­ды слу­чи­лось такое, о чём до сих пор рас­ска­зы­ва­ют в наших ме­стах. (24)У со­се­дей за­го­рел­ся до­ща­тый сарай. (25)Коров они успе­ли вы­ве­сти, а телёнок в самой даль­ней клети был за­крыт — не под­берёшься. (26)Жар, дым, он, бед­ня­га, уже не мычит, а сто­нет, всем жалко, но ведь в огонь не по­ле­зешь. (27)А Бо­ро­жай но­сит­ся кру­гом, лает по-бе­ше­но­му, людей зовёт, потом раз — и си­га­нул в рас­пах­ну­тую дверь, от­ку­да лезли клубы чёрного дыма. (28)Тут уж му­жи­ки не вы­дер­жа­ли, встре­пе­ну­лись, схва­ти­лись за то­по­ры, зад­нюю стену ото­дра­ли и телёнка вы­та­щи­ли. (29)На­смерть пе­ре­пу­ган­но­го, уго­рев­ше­го, но жи­во­го. 4) Из пред­ло­же­ния 19 вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние ко­то­ро­го опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В на­ре­чии пи­шет­ся НН, если оно об­ра­зо­ва­но от при­ча­стия с НН». (19)Но при этом тан­це­ва­ли они без какой-либо стра­сти, на­о­бо­рот, сдер­жан­но, скром­но и изящ­но, гра­ци­оз­но, с той чуть за­мет­ной улыб­кой в гла­зах и на губах, ко­то­рую на­зы­ва­ют затаённой и ко­то­рая так редко встре­ча­ет­ся. 5) Из пред­ло­же­ний 26—30 вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние суф­фик­са в ко­то­ром опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В на­ре­чии пи­шет­ся столь­ко Н, сколь­ко было в слове, от ко­то­ро­го оно об­ра­зо­ва­но». (26)На­ко­нец ра­бо­ты были про­ве­ре­ны, и Иг­на­тий Дмит­ри­е­вич принёс их в класс. (27)Мно­гие из них учи­тель ругал за при­ми­тив­ность из­ло­же­ния, глав­ным об­ра­зом за от­сут­ствие соб­ствен­ных слов и мыс­лей. (28)Кипа ис­пи­сан­ных тет­ра­дей на класс­ном столе ста­но­ви­лась всё мень­ше и мень­ше, и скоро там си­рот­ли­во за­го­лу­бе­ла то­нень­кая тет­рад­ка. (29)«Моя!» (30)Учи­тель взял её, бе­реж­но раз­вер­нул — у меня серд­це за­мер­ло в груди, жаром про­бра­ло. 6) Из пред­ло­же­ний 10—13 вы­пи­ши­те слово с при­став­кой, пра­во­пи­са­ние со­глас­ной в ко­то­рой не за­ви­сит от по­сле­ду­ю­ще­го со­глас­но­го звука. (10)— Ты все­гда так: при­ста­нешь, когда у меня каж­дая ми­ну­та рас­счи­та­на! (11)В шкафу полка Миши вто­рая снизу. (12)Во­об­ще шкаф книж­ный, но он ис­поль­зу­ет­ся од­но­вре­мен­но под бельё и под по­су­ду. (13)Дру­го­го шкафа у них нет. Пожалуйста))

Автор: Гость