Если поможете буду очень благодарна!! Помогите пожалуйста! Срочно нужно!! 1) Из пр??дложений 8—10 выпишите страдательное причастие прошедшего времени, в котором правописание суффикса зависит от нали...
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Если поможете буду очень благодарна!! Помогите пожалуйста! Срочно нужно!! 1) Из пр??дложений 8—10 выпишите страдательное причастие прошедшего времени, в котором правописание суффикса зависит от наличия пояснительного (зависимого) слова. (8)У Люси аккуратно стриженный затылок. (9)Пальцы её быстро бегают по клавишам, вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятёрки имела. (10)Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Бёклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уральских каменных слоников в буфете, но почему-то всё это мне кажется чужим, далёким, точно затянутым туманом. 2) Из предложений 18—21 выпишите слово, в котором написание приставки определяется её значением — «неполнота действия». (18)Они с восторженным писком бегают по двору, мух гоняют, и этот здоровенный балбес с ними носится наперегонки. (19)Тоже мне охотник! (20)Кошка котят принесла, так он от этих котят не отходит, как будто это его родные дети. (21)Ляжет перед ними, щекочет их животики своим мохнатым хвостом, те прикрывают глазки, сладко жмурятся, лапки поднимают и довольно урчат. 3) Из предложений 18—29 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилам:« В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». (18)Они с восторженным писком бегают по двору, мух гоняют, и этот здоровенный балбес с ними носится наперегонки. (19)Тоже мне охотник! (20)Кошка котят принесла, так он от этих котят не отходит, как будто это его родные дети. (21)Ляжет перед ними, щекочет их животики своим мохнатым хвостом, те прикрывают глазки, сладко жмурятся, лапки поднимают и довольно урчат. (22)А двор я охранять буду? (23)Но однажды случилось такое, о чём до сих пор рассказывают в наших местах. (24)У соседей загорелся дощатый сарай. (25)Коров они успели вывести, а телёнок в самой дальней клети был закрыт — не подберёшься. (26)Жар, дым, он, бедняга, уже не мычит, а стонет, всем жалко, но ведь в огонь не полезешь. (27)А Борожай носится кругом, лает по-бешеному, людей зовёт, потом раз — и сиганул в распахнутую дверь, откуда лезли клубы чёрного дыма. (28)Тут уж мужики не выдержали, встрепенулись, схватились за топоры, заднюю стену отодрали и телёнка вытащили. (29)Насмерть перепуганного, угоревшего, но живого. 4) Из предложения 19 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: «В наречии пишется НН, если оно образовано от причастия с НН». (19)Но при этом танцевали они без какой-либо страсти, наоборот, сдержанно, скромно и изящно, грациозно, с той чуть заметной улыбкой в глазах и на губах, которую называют затаённой и которая так редко встречается. 5) Из предложений 26—30 выпишите слово, правописание суффикса в котором определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в слове, от которого оно образовано». (26)Наконец работы были проверены, и Игнатий Дмитриевич принёс их в класс. (27)Многие из них учитель ругал за примитивность изложения, главным образом за отсутствие собственных слов и мыслей. (28)Кипа исписанных тетрадей на классном столе становилась всё меньше и меньше, и скоро там сиротливо заголубела тоненькая тетрадка. (29)«Моя!» (30)Учитель взял её, бережно развернул — у меня сердце замерло в груди, жаром пробрало. 6) Из предложений 10—13 выпишите слово с приставкой, правописание согласной в которой не зависит от последующего согласного звука. (10)— Ты всегда так: пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана! (11)В шкафу полка Миши вторая снизу. (12)Вообще шкаф книжный, но он используется одновременно под бельё и под посуду. (13)Другого шкафа у них нет. Пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
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1) стриженный 2) прикрывают 3) перепуганного 4) сдержанно 5) бережно 6) пристанешь
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