Как развязать зручным способом 52*187-52*43-144*42
Математика
Как развязать зручным способом 52*187-52*43-144*42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52*(187-43)-144*42=52*144-144*42=144*(52-42)=144*10=1440
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