Особенности политического управления ФРГ?
География
Особенности политического управления ФРГ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Существует законодательная власть. 2) Бундестаг - законодательный орган федерации, состоящий из депутатов. Выборы депутата происходят тайным голосованием на срок 4 года. (Было 656 депутатов) 3) Совет старейшин - важный орган Бундестага - Председатель - Вице-председатель 4. Конститутивная федерация. (Гос-во основанное на конституции) 5. Смешанная система выборов. (Одна половина :1 депутат от 1 округа, вторая половина: по земельны спискам партии)
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