Развернутый угол разделен на две части так что один из оброзвшихся углов больше д??угово на 36 градусов. Найдите величину каждого из углов

Математика

Развернутый угол разделен на две части так что один из оброзвшихся углов больше д??угово на 36 градусов. Найдите величину каждого из углов

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