Помогите записать числа Средневековый казахский ученый Абу Насыр Аль Фараби родился в Ораре , жил в период между 870-950гг.сколько простых чисел содержится в промежутке чисел, указывающих на годы жизни ученого?
Математика
Помогите записать числа Средневековый казахский ученый Абу Насыр Аль Фараби родился в Ораре , жил в период между 870-950гг.сколько простых чисел содержится в промежутке чисел, указывающих на годы жизни ученого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там содержится ровно 79 простых чисел
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