Помогите записать числа Средневековый казахский ученый Абу Насыр Аль Фараби родился в Ораре , жил в период между 870-950гг.сколько простых чисел содержится в промежутке чисел, указывающих на годы жизни ученого?

Математика

Помогите записать числа Средневековый казахский ученый Абу Насыр Аль Фараби родился в Ораре , жил в период между 870-950гг.сколько простых чисел содержится в промежутке чисел, указывающих на годы жизни ученого?

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