Помогите Пожалуйста сделать || и ||| денгей
Қазақ тiлi
Помогите Пожалуйста сделать || и ||| денгей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 денгей первое бесбармак второе наркотик жеу озон нын денсаулыгын олтыру
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