Помогите Пожалуйста сделать || и ||| денгей

Қазақ тiлi
Помогите Пожалуйста сделать || и ||| денгей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 денгей первое бесбармак второе наркотик жеу озон нын денсаулыгын олтыру
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить слово "поблагодАрили"???
Ответить
Математика
Развернутый угол разделен на две части так что один из оброзвшихся углов больше д??угово на 36 градусов. Найдите величину каждого из углов
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с таблицей
Ответить
Математика
Помогите записать числа Средневековый казахский ученый Абу Насыр Аль Фараби родился в Ораре , жил в период между 870-950гг.сколько простых чисел ...
Ответить
Русский язык
Если поможете буду очень благодарна!! Помогите пожалуйста! Срочно нужно!! 1) Из пр??д­ло­же­ний 8—10 вы­пи­ши­те стра­да­тель­ное при­ча­стие пр...
Ответить