Периметр треугольника равен 17 см. Одна сторона в 2 раза больше другой и на 2 см мень??е третьей. Найдите большую сторону треугольника. Дайте ответ в сантиметрах.
Математика
Периметр треугольника равен 17 см. Одна сторона в 2 раза больше другой и на 2 см мень??е третьей. Найдите большую сторону треугольника. Дайте ответ в сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-меньшая сторона х+2- вторая сторона 2х- третья сторона
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