Периметр треугольника равен 17 см. Одна сторона в 2 раза больше другой и на 2 см мень??е третьей. Найдите большую сторону треугольника. Дайте ответ в сантиметрах.

Математика

Периметр треугольника равен 17 см. Одна сторона в 2 раза больше другой и на 2 см мень??е третьей. Найдите большую сторону треугольника. Дайте ответ в сантиметрах.

Автор: Гость