Перпендикуляр,проведенный из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали,де??ит угол в отношении 1:4.Найдите углы,образованные диагоналями со сторонами прямоугольника.

Геометрия
Перпендикуляр,проведенный из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали,де??ит угол в отношении 1:4.Найдите углы,образованные диагоналями со сторонами прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим прямой угол на (1+4) = 5 частей. 90° :5= 18° Тогда углы диагоналей будут 18° и 72° - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите подалуйста вставить слова)))
Ответить
Русский язык
Каким может быть проект "Рассказ о слове"?
Ответить
Литература
Что такое военная повесть? Заранее спасибо!
Ответить
Алгебра
Помогите срочно сижу на контр раб номер 1
Ответить
Биология
Сколько лет живут черепахи?
Ответить