Перпендикуляр,проведенный из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали,де??ит угол в отношении 1:4.Найдите углы,образованные диагоналями со сторонами прямоугольника.
Геометрия
Перпендикуляр,проведенный из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали,де??ит угол в отношении 1:4.Найдите углы,образованные диагоналями со сторонами прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим прямой угол на (1+4) = 5 частей. 90° :5= 18° Тогда углы диагоналей будут 18° и 72° - ОТВЕТ
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