Перпендикуляр,проведенный из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали,де??ит угол в отношении 1:4.Найдите углы,образованные диагоналями со сторонами прямоугольника.

Геометрия

Перпендикуляр,проведенный из вершины прямого угла прямоугольника к диагонали,де??ит угол в отношении 1:4.Найдите углы,образованные диагоналями со сторонами прямоугольника.

Автор: Гость