Первая бригада может выполнить за день 1/12 задания, а вторая 1/8 задания. какую часть задания выполнят две бригады за 1 день совместной работы
Математика
Первая бригада может выполнить за день 1/12 задания, а вторая 1/8 задания. какую часть задания выполнят две бригады за 1 день совместной работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/24 задания две бригады
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