Первая бригада может выполнить за день 1/12 задания, а вторая 1/8 задания. какую часть задания выполнят две бригады за 1 день совместной работы

Математика

Первая бригада может выполнить за день 1/12 задания, а вторая 1/8 задания. какую часть задания выполнят две бригады за 1 день совместной работы

Автор: Гость