_ первый отрезок на 8 см длиннее второго а , третий на 4 см короче второго на сколько темнеет первый отрезок длиннее третьего? 3 класс.

Математика

_ первый отрезок на 8 см длиннее второго а , третий на 4 см короче второго на сколько темнеет первый отрезок длиннее третьего? 3 класс.

Автор: Гость