_ первый отрезок на 8 см длиннее второго а , третий на 4 см короче второго на сколько темнеет первый отрезок длиннее третьего? 3 класс.
Математика
_ первый отрезок на 8 см длиннее второго а , третий на 4 см короче второго на сколько темнеет первый отрезок длиннее третьего? 3 класс.
Ответ(ы):
Гость:
3-й = Х 2-й = Х+4 1-й= (Х+4)+8=Х+12 1-й длиннее 3-го на 12 см
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