Помогите пожалуйста с уравнением! За ранее спасибо! (-2 + 3) * 5/8= (х- 1 целая 1/2)* 2/3 П.С. Дам 10 баллов)

Математика
Помогите пожалуйста с уравнением! За ранее спасибо! (-2 + 3) * 5/8= (х- 1 целая 1/2)* 2/3 П.С. Дам 10 баллов)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-5/4+15/8=2/3x-1 2/3x=13/8 X=39/16=2 7/16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕШИТЕ В СТОЛБИК ПРИМЕР НА ДЕЛЕНИЕ 93865:2
Ответить
Математика
Электричка за три часа проехала 145 км сколько км она проезжала за каждый из этих часов. Если за первые два часа проехала 98 км .А за 3час на три к...
Ответить
Русский язык
написать краткое сочинение про любимую игрушку про игрушечного зайчика он у меня розово-белый
Ответить
Математика
Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром,и 6 вёдер воды вечером сколько израсходовали за 4 дня.реши задачу двумя способами 1)...
Ответить
Математика
Чтобы связать три одинаковых шарфа,потребуется 675г.шерсти.Сколько таких шарфов можно связать из трёх килограммов шерсти?
Ответить