Помогите пожалуйста с уравнением! За ранее спасибо! (-2 + 3) * 5/8= (х- 1 целая 1/2)* 2/3 П.С. Дам 10 баллов)
Математика
Помогите пожалуйста с уравнением! За ранее спасибо! (-2 + 3) * 5/8= (х- 1 целая 1/2)* 2/3 П.С. Дам 10 баллов)
Ответ(ы):
Гость:
-5/4+15/8=2/3x-1 2/3x=13/8 X=39/16=2 7/16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Электричка за три часа проехала 145 км сколько км она проезжала за каждый из этих часов. Если за первые два часа проехала 98 км .А за 3час на три к...
Русский язык
Математика
Ежедневно на поливку огорода расходовали 3 ведра воды утром,и 6 вёдер воды вечером сколько израсходовали за 4 дня.реши задачу двумя способами 1)...