Помогите пожалуйста с уравнением! За ранее спасибо! (-2 + 3) * 5/8= (х- 1 целая 1/2)* 2/3 П.С. Дам 10 баллов)

Математика

Помогите пожалуйста с уравнением! За ранее спасибо! (-2 + 3) * 5/8= (х- 1 целая 1/2)* 2/3 П.С. Дам 10 баллов)

Автор: Гость