Чтобы связать три одинаковых шарфа,потребуется 675г.шерсти.Сколько таких шарфов можно связать из трёх килограммов шерсти?

Математика
Чтобы связать три одинаковых шарфа,потребуется 675г.шерсти.Сколько таких шарфов можно связать из трёх килограммов шерсти?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
675 3 = 225г идет на 1 шарф 3000 225 =13.3 шарфа
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