Чтобы связать три одинаковых шарфа,потребуется 675г.шерсти.Сколько таких шарфов можно связать из трёх килограммов шерсти?

Математика

Чтобы связать три одинаковых шарфа,потребуется 675г.шерсти.Сколько таких шарфов можно связать из трёх килограммов шерсти?

Автор: Гость