Отметить слова, в которых букв больше чем звуков: А. узкая,еловый, ягодка Б. деревья,ясень,съемка В. грусть,картофель,дождь Г. ель,якорь,юла
Русский язык
Отметить слова, в которых букв больше чем звуков: А. узкая,еловый, ягодка Б. деревья,ясень,съемка В. грусть,картофель,дождь Г. ель,якорь,юла
Ответ(ы):
Гость:
Грусть,картофель,дождь-в этих словах букв больше чем звуков(буква в)
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