Отметить слова, в которых букв больше чем звуков: А. узкая,еловый, ягодка Б. деревья,ясень,съемка В. грусть,картофель,дождь Г. ель,якорь,юла

Русский язык

Отметить слова, в которых букв больше чем звуков: А. узкая,еловый, ягодка Б. деревья,ясень,съемка В. грусть,картофель,дождь Г. ель,якорь,юла

Автор: Гость