Что такое хлебозорами и как разобрать предложение В июле созревают хлеба
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Что такое хлебозорами и как разобрать предложение В июле созревают хлеба
Ответ(ы):
Гость:
Хлебозоры – это такие сильные-сильные беззвучные грозы.Ещё есть такой автор.Хлеба-подлежащие 1чертой,созревают-сказуемое 2чертами, В июле-обстоятельство точка тире точка тире.
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