Подготовьте небольшое сообщение на одну из этих тем,это обж((( Темы написано ниже практимум! помогите пожалуйста очень прошу))))

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Подготовьте небольшое сообщение на одну из этих тем,это обж((( Темы написано ниже практимум! помогите пожалуйста очень прошу))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поисковый отряд который ищет пропавших людей или детей. Я не знаю я написал правильно или нет но нам по КБЖ так сказали.
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