Помогите решить,пожалуйста! Какой объём водорода надо взять , чтобы получилось 180 г воды?Задача на химические уравнения

Химия

Помогите решить,пожалуйста! Какой объём водорода надо взять , чтобы получилось 180 г воды?Задача на химические уравнения

Автор: Гость