Помогите решить,пожалуйста! Какой объём водорода надо взять , чтобы получилось 180 г воды?Задача на химические уравнения

Химия
Помогите решить,пожалуйста! Какой объём водорода надо взять , чтобы получилось 180 г воды?Задача на химические уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2H2  + O2 = 2H2O 2 моль          2 моль n(H2)=n(H2O) n(H2O) = m/M = 180 / 18 = 10 моль V(H2) = 10*22.4=224  л
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