В процессе дыхания кислород; а) поглощается в) выделяется с) всасывается д) не используется
Химия
В процессе дыхания кислород; а) поглощается в) выделяется с) всасывается д) не используется
Ответ(ы):
Гость:
В) выделяется При дыхании мы втягиваем в легкие свежий воздух и выталкиваем уже использованный.
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