Из элементов двумерного массива создать два новых одномерных Один из положительных Другой из отрицательных
Информатика
Из элементов двумерного массива создать два новых одномерных Один из положительных Другой из отрицательных
Ответ(ы):
Гость:
Begin for i:=1 to n do begin if a[i]>0 then begin b[k]:=a[i]; k:=k+1; end else begin c[m]:=a[i]; m:=m+1; end; end; a[i]- исходный массив; b[k] и c[m]- полученные массивы
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