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H2S распадается на ионы в ОВР?
Химия
H2S распадается на ионы в ОВР?
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Гость:
Нет, т.к. кислота слабая
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