Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
123 3 48 2 90 2 50 2 41 41 24 2 45 3 25 5 1 12 2 15 3 5 5 6 2 5 5 1 63 3 3 3 1 21 3 1 7 7 НОК(4090 50)=2*2*2*2*3*3*5*5=3600 1 НОК(123. 63)= 3*3*7*41=2583 НОД(40 90 50)=2 Нод(123.63)=3 96 2 54 2 213 3 48 2 27 3 71 71 24 2 9 3 1 НОК(96 54 213)=2*2*2*2*2*3*3*3*71=61344 12 2 3 3 НОД(96 54 213)=3 6 2 1 3 3 1
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