Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость