Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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123 3                                                          48 2         90 2          50 2       41  41                                                        24  2         45 3          25 5 1                                                                12 2          15 3          5 5                                                                    6 2            5 5          1 63 3                                                            3  3            1 21 3                                                            1 7  7                                                            НОК(4090 50)=2*2*2*2*3*3*5*5=3600 1        НОК(123. 63)= 3*3*7*41=2583            НОД(40 90 50)=2            Нод(123.63)=3                                96 2        54 2          213 3 48 2        27 3          71  71 24 2        9 3            1          НОК(96 54 213)=2*2*2*2*2*3*3*3*71=61344 12 2        3 3                        НОД(96 54 213)=3 6 2          1 3 3 1
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