20 и 21 Упростите выражение и решите систему неравенств

Гость: Гость:

20 не получается что-то( 21)(1/5)^x/4-x>5^2 5^-x/4-x>5^2 Когда основания одинаковы степени можно приравнять -x/4-x>2 -x>8-2x x>8 (первая система) x<5 (вторая система) если посмотреть на числовой прямой то решений нет ^- это степень Кстати, удачной подготовки)