Песц(?)вый , морж(?)вый ,ландыш(?)вые,еж(?)вые рукавицы ,плюш(?)вая, свинц(?)вая, свинц(?)вый , свинц(?)вая,ситц(?)вое глянц(?)вая, камыш(?)вые, ключ(?)вая изразц(?)вая. Вставьте буквы)
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Песц(?)вый , морж(?)вый ,ландыш(?)вые,еж(?)вые рукавицы ,плюш(?)вая, свинц(?)вая, свинц(?)вый , свинц(?)вая,ситц(?)вое глянц(?)вая, камыш(?)вые, ключ(?)вая изразц(?)вая. Вставьте буквы)
Ответ(ы):
Гость:
Песцовый, моржовый, ландышевые, ежовые рукавицы, плюшевая, свинцовая, свинцовый, свинцовая, ситцевое, глянцевая, камышовые
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