МНОГОЗНАЧНЫЕ И ОДНОЗНАЧНЫЕ СЛОВА
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МНОГОЗНАЧНЫЕ И ОДНОЗНАЧНЫЕ СЛОВА
Ответ(ы):
Гость:
Слова у которых имеется только одно лексическое значение это слова однозначные Многозначные слова — слова, у которых есть два и более лексических значения.
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