у хозяйки 3 корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первый и во второй корзине в??есте 38 кг яблок а во второе и третьей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок в каждой корзине

Математика

у хозяйки 3 корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первый и во второй корзине в??есте 38 кг яблок а во второе и третьей вместе 40 кг . сколько килограммов яблок в каждой корзине

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