Летом Ольга и Игорь жили у красивой реки. Нужно поставить удорение и отметить опасные места.
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Летом Ольга и Игорь жили у красивой реки. Нужно поставить удорение и отметить опасные места.
Ответ(ы):
Гость:
ЛЕтом Ольга и Игорь жИли у красИвой рекИ. Опасные места: жи-ши с и. красивОй, рЕки.
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