Определение локальной и глобальной сетей. Основные принципы работы. примеры. По??скажите,пожалуйста)))
Информатика
Определение локальной и глобальной сетей. Основные принципы работы. примеры. По??скажите,пожалуйста)))
Ответ(ы):
Гость:
Переводишь каждый бит адресса сети в двоичную систему и каждый бит маски сети , а далее делаешь поразрядную коньюкцию этих двух множителей. полученный результат переводишь в 10 тичную систему счисления
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