Помогите решить задачу: номер 631
Математика
Помогите решить задачу: номер 631
Ответ(ы):
Гость:
Принять Х коробок по 14 кг и составить уравнение: 14 Х = (29 - Х) 15; 29Х = 435; Х = 15 коробок по 14 кг 29 - 15 = 14 коробок по 15 кг
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