Найдите значения выражений: а) 25/30 - 20/60 + 15/30; б) 9/36 + 36/72 - 1/9; в) 19/21 - 16/42 + 1/7; г) 4/6 + 1/3 - 1/100 . Дроби! помогите, пожалуйста!
Математика
Найдите значения выражений: а) 25/30 - 20/60 + 15/30; б) 9/36 + 36/72 - 1/9; в) 19/21 - 16/42 + 1/7; г) 4/6 + 1/3 - 1/100 . Дроби! помогите, пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
А)25/30-20/60+15/30= 50/60-20/60+30/60=60/60=1 б)9/36+36/72-1/9=18/72+36/72-8/72=46/72=23/36 в)19/21-16/42+1/7=38/42-16/42+6/42=2/3 г)4/6+1/3-1/100=2/3+1/3+1/100=1+1/100=1,01
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