Найдите значения выражений: а) 25/30 - 20/60 + 15/30; б) 9/36 + 36/72 - 1/9; в) 19/21 - 16/42 + 1/7; г) 4/6 + 1/3 - 1/100 . Дроби! помогите, пожалуйста!

Математика

Найдите значения выражений: а) 25/30 - 20/60 + 15/30; б) 9/36 + 36/72 - 1/9; в) 19/21 - 16/42 + 1/7; г) 4/6 + 1/3 - 1/100 . Дроби! помогите, пожалуйста!

Автор: Гость