Лексический разбор слов демонстрация и лекция

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Демонстрация - разбор слова по составу корень - ДЕМОНСТР; суффикс - АЦИ; окончание - Я; Основа слова: ДЕМОНСТРАЦИ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ - ДЕМОНСТР; ∧ - АЦИ; ⏰ - Я; Слово Демонстрация содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (0): -∩ корень слова (1): ДЕМОНСТР;∧ суффикс (1): АЦИ;⏰ окончание (1): Я.