Лексический разбор слов демонстрация и лекция

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Лексический разбор слов демонстрация и лекция
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Демонстрация - разбор слова по составу корень -  ДЕМОНСТР; суффикс -  АЦИ; окончание -  Я;  Основа слова:  ДЕМОНСТРАЦИ Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ -  ДЕМОНСТР; ∧ -  АЦИ; ⏰ -  Я;  Слово Демонстрация содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (0): -∩ корень слова (1): ДЕМОНСТР;∧ суффикс (1): АЦИ;⏰ окончание (1): Я.    
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