Сочинение моя малая родина Сахалин----gt;План: 1.Вступление (1-2 предложения) (цель) --- 2.Основная часть (гл.часть) --- 3.Заключение (1-2 предложения. Вывод)
Литература
Сочинение моя малая родина Сахалин----gt;План: 1.Вступление (1-2 предложения) (цель) --- 2.Основная часть (гл.часть) --- 3.Заключение (1-2 предложения. Вывод)
Ответ(ы):
Гость:
Думай думай всё получится у меня тоже недавно такая проблема была
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