У хозяйки три корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первый и во второй корзин??х в месте 38 кг яблок а во второй и третий вместе 40 кг сколько килограммов яблок в каждой корзине
Математика
У хозяйки три корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первый и во второй корзин??х в месте 38 кг яблок а во второй и третий вместе 40 кг сколько килограммов яблок в каждой корзине
Ответ(ы):
Гость:
наверно так 1+2 корзины-38 кг 2+3 корзины -40 кгВсего- 60 кг Найти сколько в каждой корзине- ? кг 1)60-38=22 кг- в третьей корзине2)60-40= 20 кг- в первой корзине 3)60-(20+22)= 18 кг - во второй корзине и ответ ты сама удачи!
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