У хозяйки три корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первый и во второй корзин??х в месте 38 кг яблок а во второй и третий вместе 40 кг сколько килограммов яблок в каждой корзине

Математика

У хозяйки три корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первый и во второй корзин??х в месте 38 кг яблок а во второй и третий вместе 40 кг сколько килограммов яблок в каждой корзине

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