Помогите решить задачу: в первой фляге молока в три раза больше,чем во второй.когд?? из первой фляги пережили во вторую 15л , молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?
Математика
Помогите решить задачу: в первой фляге молока в три раза больше,чем во второй.когд?? из первой фляги пережили во вторую 15л , молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
Х=3у х-15=у+15 3у-15=у+15 3у-у=15+15 2у=30 у=15 х=45
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