Помогите решить задачу: в первой фляге молока в три раза больше,чем во второй.когд?? из первой фляги пережили во вторую 15л , молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?

Математика

Помогите решить задачу: в первой фляге молока в три раза больше,чем во второй.когд?? из первой фляги пережили во вторую 15л , молока в обеих флягах стало поровну. Сколько литров молока было в каждой фляге первоначально?

Автор: Гость