Маленький текст на тему "Костяное кружево"
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Маленький текст на тему "Костяное кружево"
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Гость:
Ажурной резьбой украшают небольшие костяные предметы: шкатулки, коробочки, книжные закладки, декоративные экраны, броши, кулоны и многое другое. Холмогорская резная кость - резьба по кости, народный художественный промысел, сформировавшийся и практикуемый в сёлах Холмогорского муниципального района Архангельской области. В стиле холмогорской резьбы пересекаются различные культурные традиции: севернорусская, центральнорусская, западноевропейская (заимствовались техники нидерландских и немецких изделий, рисунки гравюр) и традиции коренных народов севера.
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