Помогите пожалуйста задача вторая

Математика
Помогите пожалуйста задача вторая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
560:14=40 машин в день                                                                                   40+5=45 машин в день после увеличения производства                                     45*20=900 стир.машин за 20 дней
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