Помогите пожалуйста задача вторая
Математика
Помогите пожалуйста задача вторая
Ответ(ы):
Гость:
560:14=40 машин в день 40+5=45 машин в день после увеличения производства 45*20=900 стир.машин за 20 дней
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