В первом бассейне было 1600м в кубе воды а во втором 1215 м в квадрате воды что бы вычестить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн,в него насосом вливают 45 м в кубе вод...
Математика
В первом бассейне было 1600м в кубе воды а во втором 1215 м в квадрате воды что бы вычестить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн,в него насосом вливают 45 м в кубе воды в час через сколько часов объем воды в бассейнах будет равным,если оба насоса будут работать одновременно?
Ответ(ы):
Гость:
Через x часов. За это время из первого бассейна выкачают 65x куб.м. воды, в нём останется 1600-65x куб.м. Во второй за это время вольют 45x куб.м., в нём будет 1215+45x куб.м. В обоих бассейнах воды будет поровну. 1600-65x=1215+45x 110x=385 x=3,5 Объём воды в бассейнах будет равным через 3,5 часа.
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