В первом бассейне было 1600м в кубе воды а во втором 1215 м в квадрате воды что бы вычестить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн,в него насосом вливают 45 м в кубе вод...

Математика

В первом бассейне было 1600м в кубе воды а во втором 1215 м в квадрате воды что бы вычестить первый бассейн из него насосом выкачивают 65 м в кубе воды в час чтобы заполнить второй бассейн,в него насосом вливают 45 м в кубе воды в час через сколько часов объем воды в бассейнах будет равным,если оба насоса будут работать одновременно?

Автор: Гость